Алина Гросу сравнила свои детские снимки со взрослыми

Популярная украинская певица, которая после свадьбы перебралась в Россию, поделилась подборкой своих архивный фотографий в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Снимки были собраны в коллаж поклонниками певицы, однако самой Гросу так понравилась идея, что она решила разместить пост и у себя. В нем собраны фотографии, сделанные, когда звезда была еще маленькой девочкой.

Так, на одном из снимков Гросу сидит с ногами на бильярдном столе, а на другом – позирует с зонтом и огромным белым бантом.

Также коллаж дополнили взрослой фотографией звезды с одной из ее недавних фотосессий.

«Маленькая Алинка и взрослая», - говорится в подписи к фото.

К сожалению, поклонники певицы не смогли прокомментировать трогательный пост, так как в разделе Сториз отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали, что Гросу показала необычный образ и рассказала о съемках в сказке для взрослых.

На фото Гросу позировала в белом платье с огромным декольте. Алина дополнила образ длинной косой по бюст и короной на голове. Образ получился очень интересным и подходящим для выдуманной истории.

Красавица отметила, что снимались в сказке актеры, которые находятся на самоизоляции. Все участвовали в сказке «Про Федота-Стрельца удалого молодца», где Алина играла Голубку-Марусю.

Напомним, Гросу поразила мужеподобным видом без фотошопа и макияжа: "Боже! Эта борода...".

Как сообщала Politeka, Гросу взбудоражила бездонным декольте на съемках, пикантные кадры: зрелише не для детей.

Также Politeka писала, что примерная хозяюшка Алина Гросу забросила кухню и пустилась во все тяжкие.