Известная певица Алина Гросу удивила неожиданной сменой имиджа, представ в новом образе

Как известно, несколько недель назад Алина принялась активно показывать, как проводит время на карантине и раз в несколько дней публиковала необычные рецепты вкусностей, которыми балует мужа. Поскольку девушка на карантине, она старалась представлять исключительно домашние фото и видео. В этот раз Алине удалось удивить сменой имиджа, сообщает Politeka.

Так, в этот раз девушка решила показать, как проводит время в мужском образе. На коротком видео певица позирует в черной кожаной косухе с распущенными волосами и после молниеносно превращается в смелую даму в пиджаке, белоснежной рубашке и с бабочкой – ее волосы зачесаны назад, а сама Алина подмигивает, показывая свои невероятные скули.

"Трешачок. gentlemen style. Или идет только мужчинам?" – шутливо написала Алина.

Вот что написали пользователи в ответ:

«Ты нереально красивая, муж должен гордиться, и что такую няшку взял себе в жоны)))», «Как всегда очень мила и прекрасна!!!», «Очень сексуально 🔥», «Super девочка , как же я вас люблю и ваши песни 😍😍😍», «Аліна ти ваууууу, отвал башки просто👏», «Классная ты😍❤️😘», «Ну стильно же😍 красотка😍». «Всё, Тик-Ток поглотил тебя не на шутку😂».

До этого в интервью артистка рассказала, что сейчас она с мужем вместе убирает, готовит. Иногда они самоизолируются и находятся друг без друга:

«Я держалась дней 20, а 10 дней – у меня то туда, то сюда. Я могу держаться, когда мне привозят еду. А когда готовлю – это жирная пища. Не могу я готовить что-то диетическое, во мне течет украинская кровь, поэтому хочется делать борщи, пампушки, вареники и пирожки», - откровенничает Алина.

Также она рассказала, как связан ее аппетит с беременностью, о которой она объявила в начале месяца.

«Надо же было мне ума выложить это 1 апреля. Многие люди сейчас спрашивают, беременна ли я, но я пока говорить не буду. Это секрет. Хочется что-то скрыть для себя на определенное время и потом уже об этом говорить. Если это так», – туманно объяснила ситуацию певица.

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