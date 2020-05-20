Наталія Могилевська показала себе в гримерці у відвертому вбранні

Відома українська співачка поділилася з шанувальниками знімками, зробленими «за лаштунками» її шоу. Фотографії опубліковані на сторінці зірки в Instagram, передає Politeka.net.

На знімках Могилевська позує в гримерці у своєму сценічному вбранні. Його не видно повністю, однак можна припустити, що це чорне плаття без бретелей з глибоким декольте, що підкреслює форми співачки. На плечі зірка накинула «волохату» накидку, а її образ доповнюють сонцезахисні окуляри.

Варто відзначити, що ці окуляри викликали багато запитань у фанатів, на думку яких, у них Могилевська схожа на російську співачку Діану Гурцьку.

«Люблю цей стан, коли ти приїхав на майданчик раніше гримера і все тільки починається», - написала Могилевська.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її публікацію.

«Наша красуня», «Краса неймовірна», «Бомба», «Схожа на Діану Гурцьку в 2000х», «Наталія, окуляри неймовірно красиві», «Ви красива!», «Така серйозна», «Згодна щодо Діани Гурцької, так все красиво але окуляри», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Могилевська поділилася спільним знімком з співачкою Камалією. На фото Могилевська позувала в червоній сукні зі стразами. Образ Наталія доповнила фатиновой накидкою і великими кільцями на руці.

Камалія стояла поруч у синьому платті з бездонним декольте. Красуні посміхалися на камеру і позували для фото.

Нагадаємо, Могилевська приголомшила знімком з найбагатшою співачкою України.

Як повідомляла Politeka, Могилевська позбулася ліфчика і блиснула бездоганним тілом на концерті.

Також Politeka писала, що Могилевська на карантині змінилася до невпізнання і налякала новою зовнішністю.