Памела Андерсон показала себе в ліжку в молоді роки

Знаменита американська актриса і модель, зірка популярного серіалу «Рятувальники Малібу» Памела Андерсон любить ділитися знімками з своєї модельної молодості в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим архівним знімком, на якому показала свою розкішну фігуру в інтимній обстановці.

На фото красуня млосно розкинулася на ліжку, закинувши руки за голову і витончено вигнувши апетитні ніжки. Модель позує в короткій чорній сукні з глибоким декольте, яке дозволяє їй продемонструвати свої вражаючого розміру груди. Незважаючи на те, що вона лежить на ліжку, Памела вирішила не роззуватися і залишилася в чорних туфлях на підборах.

Шанувальники знаменитості бурхливо відреагували на фото і засипали її лайками і компліментами в коментарях.

Раніше ми писали, що Андерсон на новому фото постала в красивому платті, милуючись видами на балконі.

Артистка повернулася спиною до фотографа і в результаті засвітила оголену спинку, яку обплели тонкі лямки шовкового плаття.

Наряд обтягнув тонку талію і пружні сідниці моделі. Стрункі ніжки були заховані під тонкою довгою тканиною, яка торкалася підлоги.

Ядерна блондинка розпустила довгі волосся й дивилася вдалину.

Модель витягла руку і взялася за поручень.

Нагадаємо, Памела Андерсон заворожила формами в довгому шовковому платті: "Ядерна блондинка".

Як повідомляла Politeka, волога Памела Андерсон підкорила пристрасним видом в одному піджаку: "Тіло те, що треба".

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