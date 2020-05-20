Популярная российская актриса Кристина Асмус удивила неожиданными изменениями во внешности
32-летняя звезда показала новый образ на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
На фото видно лицо актрисы крупным планом. Асмус задумчиво подперла рукой голову и пристально смотрит в камеру. Это был бы обычный снимок артистки, если бы не одна ключевая деталь: на лице у звезды появились усы.
«Чёт лень бриться, тысяча чертей!», - подписала забавный кадр Асмус, намекая на свое сходство с другим известным «усачем» - актером Михаилом Боярский.
Очевидно, для изменения своего образа актриса использовала специальный фильтр.
Поклонники активно комментируют новую внешность Асмус под ее фото.
«ходи так! тебе идет», «А и не брейся, и так теплей», «Дельфин и русалка, они если честно», «Кристина, ты чего», «Так и ходи всегда, ты же женщина!», «А усы Асмус как у Боярского разговаривают», «Пугающе смотрится, как трансвестит», «Боже, какие натуральные усы», «Ну что же ты сделала? Ты же не Кончита», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Асмус удивила поклонников новой внешностью. Актриса предстала в свитере коричневого оттенка и джинсовой мини-юбке.
На ноги красотка натянула темные колготки с блестками, а также шлепки.
Волосы звезды выглядели неухоженно, возможно, красотка надела парик.
Звезда позировала на улице, прислонив руку к стене.
Напомним, неухоженная Асмус ошарашила новой внешностью: "Не похожа на себя".
Как сообщала Politeka, скандальная Асмус показала свою любимую клубничку и не только, встав на колени.
Также Politeka писала, что Асмус оттопырила пятую точку и разоткровенничалась, Харламов смирился.