Популярная российская актриса Кристина Асмус удивила неожиданными изменениями во внешности

32-летняя звезда показала новый образ на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото видно лицо актрисы крупным планом. Асмус задумчиво подперла рукой голову и пристально смотрит в камеру. Это был бы обычный снимок артистки, если бы не одна ключевая деталь: на лице у звезды появились усы.

«Чёт лень бриться, тысяча чертей!», - подписала забавный кадр Асмус, намекая на свое сходство с другим известным «усачем» - актером Михаилом Боярский.

Очевидно, для изменения своего образа актриса использовала специальный фильтр.

Поклонники активно комментируют новую внешность Асмус под ее фото.

«ходи так! тебе идет», «А и не брейся, и так теплей», «Дельфин и русалка, они если честно», «Кристина, ты чего», «Так и ходи всегда, ты же женщина!», «А усы Асмус как у Боярского разговаривают», «Пугающе смотрится, как трансвестит», «Боже, какие натуральные усы», «Ну что же ты сделала? Ты же не Кончита», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Асмус удивила поклонников новой внешностью. Актриса предстала в свитере коричневого оттенка и джинсовой мини-юбке.

На ноги красотка натянула темные колготки с блестками, а также шлепки.

Волосы звезды выглядели неухоженно, возможно, красотка надела парик.

Звезда позировала на улице, прислонив руку к стене.

Напомним, неухоженная Асмус ошарашила новой внешностью: "Не похожа на себя".

Как сообщала Politeka, скандальная Асмус показала свою любимую клубничку и не только, встав на колени.

Также Politeka писала, что Асмус оттопырила пятую точку и разоткровенничалась, Харламов смирился.