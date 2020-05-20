Екс-солістка групи «ВІА-Гра» Міша Романова поділилася архівними фотографіями зі зйомки для журналу

Серію фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Міша в різних вбраннях позувала для камери. Вона була одягнена в сукню, костюм на голе тіло, а на одному фото зовсім залишилася в одній білизні. Блондинка приймала різні чуттєві пози, в яких виглядала приголомшливо.

«Рівно рік тому, в цей день, ми знімали обкладинку для xxl_ukraine», - підписала знімок зірка.

Зазначимо, що Романова знімалася для чоловічого журналу кілька разів – сольно, а також в компанії співака Макса Барських. В коментарях співачці залишили безліч приємних слів.

«Шкода немає бекстейджа зі зйомок, було б дуже цікаво, і з решти теж», «найкрасивіша посмішка», «Розкішна», «на Міллу Йовович, Тейлор Свіфт схожа», «Розкішний образ», «Неймовірно красива», «Шалено красива», «Легендарна зйомка. Обожнюю ці фотографії, такі атмосферні», «Вау, які чуттєві фотографії», - пишуть користувачі мережі.

Більше фото з Романовою було на сторінці журналу в Instagram.

Раніше ми писали, що Міша Романова поділилася фото з Максом Барських, а шанувальники знову заговорили про роман між ними. На свіжому знімку співачка позує, тісно притулившись до артиста. Видно, що пара весело проводить час.

Нагадаємо, що Міша Романова забула про сором і влаштувала вологі ігри на камеру: колеги з «ВІА Гри» позаздрять.

Як повідомляла Politeka, Міша Романова проміняла Барських на Алана Бадоєва, особисті кадри облетіли мережу: «Вже п'яні».

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