Екс-учасниця групи «ВІА-Гра» Міша Романова була помічена в обнімку з поп-співаком Максом Барських

Як передає Politeka.net на своїй сторінці в Instagram співачка виклала цікаве фото, на якому вона позує тісно притиснувшись до популярного виконавця і видно, що пара весело проводить час.

Фото зроблено на природі біля водойми. Знаменитості одягнені в спортивні костюми темного кольору та білі кросівки. Крім того, їх обличчя приховують сонцезахисні окуляри.

Означає це, що Романова і Барських разом - не ясно.

«З святом!🕊🤍», - підписала фото артистка.

Користувачі мережі не залишилися осторонь і почали вітати пару.

«Зі святом, любі наші!!!!», «Красунчики», «Милі😻»,

«Мутять щось як Потам з Каменських»- пишуть в мережі.

Проте раніше подейкували, що Мішу Романову пов'язували близькі стосунки з її продюсером Максом Барських, при цьому дівчина відкидала всі домисли, заявляючи, що між ними існує тільки дружба.

"Макс мій дуже хороший друг. Ми ніколи не підтверджували, що у нас є якісь відносини. Ми дійсно дуже рідні один одному люди і у нас були різні етапи. Дійсно, ми раніше любили один одного любимо і зараз. У нас завжди був етап розвитку всіх цих відносин. Люди вже просто приписують, як вони бачать це зі свого боку", - розповів Романова в інтерв'ю Рамине Эсхакзай.

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