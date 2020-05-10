29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", довго приховувала народження малюка і тільки нещодавно показала сина

Як передає Politeka.net, тепер же артистка у своєму мікроблозі в Instagram ділиться кадром, зробленим в пологовому будинку. Варто зазначити, що її синові Мартіну в цьому році виповниться вже два роки.

Так, Міша позує на тлі прикрашеної веселкою і повітряними кулями стіни, тримаючи на руках новонароджену дитину. При цьому зірка з'явилася в дуже сміливому вбранні: блакитній сукні з перев'язаною мотузочками відкритою зоною декольте і мереживними рукавами, а також опущеній на плечі в'язаній кофті.

"Немає нічого сильніше, ніж материнська любов. Вітаю всіх матусь з найніжнішим святом!❤️", - підписала фото співачка.

Нагадаємо, Романова нещодавно змінила імідж, злегка вкоротивши волосся і перетворившись в платинову блондинку, промінявши світлі з рудизною локони. Не всі фанати залишилися в захваті від нової Міші. Під цим архівним фото, де вона ще в колишньому вигляді, користувачі їй вказали, що так, на їхню думку, їй було краще.

"Красива мама💛нехай Мартін здоровою і щасливою дитиною зростає 🙌🏼🥰"

"боже... як мило!😍😍😍"

"тепер так незвично в старому образі бачити, ніби зовсім інша людина😅 Але все так само чарівна, в будь-якому образі. І ще такий маленький Мартін😍 Зі святом!"

"Ех Міша, це волосся тобі більше йшло, ти була собою. А тепер тебе перефарбували під Лободу((( Тому що Макс по ній страждав. І тепер намагається з тебе її сфабрикувати( Але це ж не ти. Зі святом Міша ❤️"

"Як ніби тут не ти) Шалено мила і щаслива, і Мартін такий крихта😻"

"😭така інша тут! Мааамааа😍"

Раніше ми повідомляли, Романова показала фото, на якому обіймає свого друга і колегу Макса Барських. Ходять чутки, що артист насправді є батьком дитини Міші.

Нагадаємо, українська співачка Міша Романова, яка входила в групу «ВІА-Гра», одягла шикарне плаття

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