Колишня солістка популярної групи «ВІА-Гра» Міша Романова здивувала дуже особистими кадрами з продюсером і кліпмейкером Аланом Бадоєвим

Серію нових фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На кадрах Міша і Алан стоять в обнімку біля балкона. Бадоєв тримає в руках сигарету і міцно притискає до себе артистку. На наступних фото починається справжня розпуста. Спочатку Бадоєв дає Міші закурити його цигарку, після чого намагається підняти її за ноги, закинувши одну ногу на себе. Співачка, у свою чергу, зображує дуже пристрасний погляд.

«Святкуємо прем'єру Макса Барських», - написала співачка під провокаційними фото.

За день пост зірки зібрав понад 20 тисяч лайків. У коментарях почали бурхливо обговорювати такий «дует».

«Ох, гарячі. Новий кліп Макса - це, звичайно, добре, але хочеться вже і на тебе помилуватися в кадрі маестро Алана», «Хах) Алан в своєму стилі )», «Мішуля, ти - неземна!!», «що за блискавка між вами?)) красиво», «Як-би не розлучитися з дружиною йому після таких фоток», «Вечірка в самому розпалі», «Нічого собі, очей не відірвати», «А де сам Макс?», «І на двох одна сигарета», «Нормально ви святкуєте», «Вже п'яні», - пишуть користувачі мережі.

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