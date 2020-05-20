Экс-солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова поделилась архивными фотографиями со съемки для журнала

Серию фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Миша в разных нарядах позировала для камеры. Она была одета в платье, костюм на голое тело, а на одном фото вовсе осталась в одном белье. Блондинка принимала разные чувственные позы, в которых выглядела потрясающе.

«Ровно год назад, в этот день, мы снимали обложку для xxl_ukraine», - подписала снимок звезда.

Отметим, что Романова снималась для мужского журнала несколько раз – сольно, а также в компании певца Макса Барских. В комментариях певице оставили множество приятных слов.

«Жаль нет бэкстейджа со съёмок, было бы очень интересно, и с остальных тоже», «Самая красивая улыбка», «Роскошная», «Чем-то на Миллу Йовович, Тейлор Свифт похожа», «Роскошный образ», «Невероятно красива», «Безумно красивая», «Легендарная съёмка. Обожаю эти фотографии, такие атмосферные», «Вау, какие чувственные фотографии», - пишут пользователи сети.

Больше фото с Романовой оказалось на странице журнала в Инстаграм.

Ранее мы писали, что Миша Романова поделилась фото с Максом Барских, а поклонники вновь заговорили о романе между ними. На свежем снимке певица позирует, тесно прижавшись к артисту. Видно, что пара весело проводит время.

Напомним, что Миша Романова забыла про стыд и устроила влажные игры на камеру: коллеги из «ВИА Гры» позавидуют.

Как сообщала Politeka, Миша Романова променяла Барских на Алана Бадоева, личные кадры облетели сеть: «Уже пьяные».

Также Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".