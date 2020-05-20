Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала свої спокусливі форми в максимальній близькості

На фото Кім позує в чорному топі, який був зашнурований на середині. Пишний бюст так і випирав з обтягуючим тканини. Красуня дивилася на камеру, а промені сонця надавали особливої пікантності новому фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі під публікацією або поставити лайки. Все через те, що красуня опублікувала фото в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: Смикни за мотузочку і випусти їх"

Раніше ми повідомляли, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, вразила витівкою з подругою на відпочинку.

Так, Квітко позує біля холодильника, намагаючись відчинити двері. У цей момент її подруга підкрадається до неї і шльопає по головній гордості. Самі кадри зірка ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам захопитися тим, що відбувається.

«Та сильніше її шлепні. Бачиш який тузз», «а можна повторити?», «треба сильніше», «вау, яка краса», «бомбезно», - пишуть вони.

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, показала головне в звичайному білизна.

Дівчина в цей раз вирішила з'явитися перед фанатами в звичайному домашньому образі, блиснувши головним достоїнством у звичайному білизна. Як відомо, Анастасія є любителькою яскравих кадрів і приміряє для реклами саме модну білизну або супер-міні сукні. Цього разу практично домашній кадр підкорив фанатів.

Нагадаємо, російська Кардашьян похвалилася своєю головною гордістю на відпочинку

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