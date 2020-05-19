Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала всю себя в алом купальнике

Девушка в этот раз поделилась на странице в социальной сети Инстаграм стильным кадром, в котором в очередной раз похвасталась довольно пышными формами в модном купальнике яркого оттенка. Анастасия совсем не стесняется своих довольно необычных форм и фигуры, напоминающей песочные часы, за которые ее не раз критиковали, сообщает Politeka.

На новом фото Анастасия показала фигуру в красном купальнике во время отдыха на пляже. При этом волосы она предпочла оставить распущенными, дополнив свой образ одним лишь ярко-розовым цветком.

Девушка выглядела весьма ярко, ведь бикини с высокой посадкой удачно подчеркнули ее бедра, фанаты тут же отметили, что "крошка росцвела".

Отметим, поклонники уже не удивляются, модель часто публикует горячие снимки и видео, но на этот раз Настя переплюнула даже себя.

В своих сторис Квитко опубликовала видео, на котором продемонстрировала жаркий танец с напарницей. Облачившись в откровенные купальники, пышнотелые красавицы без капли стеснения потрясли своими прелестями на камеру.

Кадры вышли довольно пикантными, так как девушки успели за короткое время показать себя во всей красе.

Их необъятные формы просто вываливались с миниатюрных купальников, но все же если сравнивать девушек, то габариты Анастасии остаются вне всякой конкуренции.Отметим, карьеру модели Квитко начала в семнадцать лет, а свою популярность она обрела после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.