Модель Анастасия Квитко, которую часто сравнивают с Ким Кардашьян из-за пышных форм, вновь похвасталась своим "достоинством"

Об этом пишет Politeka.net.

Горячую публикацию звезда социальных сетей опубликовала в своем микроблоге Instagram.

На откровенном снимке модель Анастасия Квитко позирует на лоджии в экстравагантном мини-купальнике серого цвета.

Более того, известная модель ради нескромного снимка сделала себе яркий макияж и прическу, сделав особый акцент на губах.

Пользователи, как обычно, восхитились внешностью "русской Ким Кардашьян" и оставили ей сотни восторженных комментариев под публикацией в Instagram.

"Вау, какая милашка!", "Великолепная", "Роскошная детка", "Ты просто идеальна", "Крошка, ты великолепно выглядишь", "У тебя очень красивый цвет волос", "Девушка мечты", "Ты выглядишь как звезда", "Ты - огонь!", "Очень круто", "Ошеломляющая девушка", - пишут они в комментариях под снимком.

Ранее мы рассказывали о том, как модель Анастасия Квитко похвасталась идеальным отдыхом на люксовой яхте.

Молодая знаменитость, похоже, решила отдохнуть от серых будней и отвлечься во время отдыха. В этот раз модель примерила стильный яркий купальник и показала, как развлекается на яхте. Девушка произвела фурор среди поклонников нескромным снимком в соцсетях.

Так, в этот раз Анастаси появилась в ярко-малиновом купальнике, модной кепке серебристого оттенка и без каких-либо украшений. Девушка покорила не только видом в бикини, но еще и новым оттенком волос - светлые локоны Квитко стали еще ярче, о чем также не забыли упомянуть фанаты.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

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