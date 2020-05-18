Модель Анастасия Квитко, которую часто сравнивают с Ким Кардашьян из-за пышных форм, вновь похвасталась своим "достоинством"
Об этом пишет Politeka.net.
Горячую публикацию звезда социальных сетей опубликовала в своем микроблоге Instagram.
На откровенном снимке модель Анастасия Квитко позирует на лоджии в экстравагантном мини-купальнике серого цвета.
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Более того, известная модель ради нескромного снимка сделала себе яркий макияж и прическу, сделав особый акцент на губах.
Пользователи, как обычно, восхитились внешностью "русской Ким Кардашьян" и оставили ей сотни восторженных комментариев под публикацией в Instagram.
"Вау, какая милашка!", "Великолепная", "Роскошная детка", "Ты просто идеальна", "Крошка, ты великолепно выглядишь", "У тебя очень красивый цвет волос", "Девушка мечты", "Ты выглядишь как звезда", "Ты - огонь!", "Очень круто", "Ошеломляющая девушка", - пишут они в комментариях под снимком.
Ранее мы рассказывали о том, как модель Анастасия Квитко похвасталась идеальным отдыхом на люксовой яхте.
Молодая знаменитость, похоже, решила отдохнуть от серых будней и отвлечься во время отдыха. В этот раз модель примерила стильный яркий купальник и показала, как развлекается на яхте. Девушка произвела фурор среди поклонников нескромным снимком в соцсетях.
Так, в этот раз Анастаси появилась в ярко-малиновом купальнике, модной кепке серебристого оттенка и без каких-либо украшений. Девушка покорила не только видом в бикини, но еще и новым оттенком волос - светлые локоны Квитко стали еще ярче, о чем также не забыли упомянуть фанаты.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.
Также Politeka писала, что пышногрудая русская Кардашьян не вместила красоту в микро топ