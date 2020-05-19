Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, посветила главным в тоненькой пижаме

Девушка показала всю себя и свои главные достоинства в простой шелковой пижаме ярко-бирюзового оттенка. Похоже, модель совсем не стесняется своих внушительных достоинств, ведь с каждым разом старается делать фото с акцентом на ее тело. При этом Анастасия очень редко показывает себя в домашнем виде, сообщает Politeka.

На новом, почти домашнем кадре, девушка позировала без макияжа и с распущенными волосами, показывая достоинства на фоне городского пейзажа. При этом девушка намеренно спустила тонкие лямки платья с плеч, придав пикантности своей позе.

Поклонники сразу же написали множество комментариев:

«Хорошая ночная рубашка», «Вы очаровательны, как конфетка без обертки», «Натуральная зеленая красота 👌 Я люблю тебя», «...вы убиваете меня. Абдул», «это классика», «Белла, ты соблазняешь, прежде всего, когда ты делаешь это. 😘🌹», «О, мой бог», «Ты мой любимый вид женщины, детка, baby ❤️ 🔥 🔥 😘 💯 💜 💙 ❤️ 🔥 🔥 😘 💯».

Отметим, поклонники уже не удивляются, модель часто публикует горячие снимки и видео, но на этот раз Настя переплюнула даже себя.



В своих сторис Квитко опубликовала видео, на котором продемонстрировала жаркий танец с напарницей. Облачившись в откровенные купальники, пышнотелые красавицы без капли стеснения потрясли своими прелестями на камеру.

Кадры вышли довольно пикантными, так как девушки успели за короткое время показать себя во всей красе.

Их необъятные формы просто вываливались с миниатюрных купальников, но все же если сравнивать девушек, то габариты Анастасии остаются вне всякой конкуренции.Отметим, карьеру модели Квитко начала в семнадцать лет, а свою популярность она обрела после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.



Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.