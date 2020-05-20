Юна онука знаменитої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко продемонструвала свою гнучкість і вражаючу пластику

19-річна красуня живе в Нью-Йорку і мріє про кар'єру актриси, а поки що час від часу підробляє моделлю. У вільний час Соня активно веде сторінку в Instagram, радуючи підписників кадрами зі свого життя. Як повідомляє Politeka.net на цей раз Соня вирішила показати, як підтримує фігуру в хорошій формі.

Дівчина опублікувала в розділі Сторіз відео, на яких вона робить зарядку в своїй розкішній нью-йоркській квартирі. Дівчина плавно вигинає спину стоячи на четвереньках, і виконує інші вправи, демонструючи вражаючу гнучкість і спортивну фігуру.

Для занять Соня вибрала простий, але від цього не менш стильний чорний костюм в обтяжку, який тільки підкреслює її струнке тіло.

Раніше повідомлялося, що 19-річна модель і співачка Соня Євдокименко, оголила живіт і безглуздо потанцювала в модній соціальної мережі Тік-Ток.

У Соні Євдокименко струнка фігура, яку вона постаралсь показати у всій красі. Для цього онука Ротару задерла светр, подтоткнув один кінець, і відкрила свій живіт. В такому вигляді вона почала танцювати всім своїм виглядом показуючи, що це руху королеви танцполу.

На дівчині надітий білий костюм спортивного типу. Судячи з фону, Соня Євдокименко записала відео у себе вдома.

Нагадаємо, безтурботна онука Ротару пустилася в танок в екстра-міні, гарячі кадри: "Не зупиняйся".

Як повідомляла Politeka, пустотлива онука Ротару задерла одяг і пустилася в танок на камеру: "оце так рухи".

Також Politeka писала, що юна внучка Софії Ротару похвалилася безтурботним життям в США, кадри вражають: спасибі бабусі.