19-летняя модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, обнажила живот ради эффектного танца

Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала горячее видео в своем блоге в Instagram.

У Сони Евдокименко стройная фигура, которую она постаралсь показать во всей красе. Для этого внучка Ротару задрала свитер, подтоткнув один конец, и открыла свой живот. В таком виде она принялась танцевать всем своим видом показывая, что это движения королевы танцпола.

На девушке надет белый костюм спортивного типа. Судя по фону, Соня Евдокименко записала видео у себя дома. К сожалению, пользователи не смогли прокомментировать жаркие танцы модели, потому что она разметила запись в Сториз.

Ранее Евдокимова выложила в соцсети кадры, для которых снялась в не менее соблазнительном наряде. Она надела длинную рубашку и расстегнула верхние пуговицы, привлекая внимание к декольте.

Певица нанесла легкий макиях, который лишь подчеркнул ее нежную естественную красоту, и распустила волосы, чтобы дополнить образ. Шею красотки украсило нежное ожерелье голубого цвета. В таком виде она пустилась в пляс, активно виляя бедрами, выпячивая бюст и показывая замысловатые движения, которые ее знаменитой бабушке даже и не снились.

Напомним, горячая внучка Ротару задрала одежду и устроила грязные танцы.

Также Politeka сообщала, что внучка Ротару устроила горячую тренировку перед окнами.