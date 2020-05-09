19-летняя модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, обнажила живот ради эффектного танца
Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала горячее видео в своем блоге в Instagram.
У Сони Евдокименко стройная фигура, которую она постаралсь показать во всей красе. Для этого внучка Ротару задрала свитер, подтоткнув один конец, и открыла свой живот. В таком виде она принялась танцевать всем своим видом показывая, что это движения королевы танцпола.
Экс-невеста Ди Каприо с невинным видом показала себя топлес, Лео кусает локти: "Вот это тело!"
Мерьем Узерли из «Великолепного века» очаровала новым образом на пляже: «Принцесса Хюррем»
«Больше 2 тысяч гривен»: украинцам начали выдавать новую помощь, кто получит деньги
Отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов
На девушке надет белый костюм спортивного типа. Судя по фону, Соня Евдокименко записала видео у себя дома. К сожалению, пользователи не смогли прокомментировать жаркие танцы модели, потому что она разметила запись в Сториз.
Ранее Евдокимова выложила в соцсети кадры, для которых снялась в не менее соблазнительном наряде. Она надела длинную рубашку и расстегнула верхние пуговицы, привлекая внимание к декольте.
Певица нанесла легкий макиях, который лишь подчеркнул ее нежную естественную красоту, и распустила волосы, чтобы дополнить образ. Шею красотки украсило нежное ожерелье голубого цвета. В таком виде она пустилась в пляс, активно виляя бедрами, выпячивая бюст и показывая замысловатые движения, которые ее знаменитой бабушке даже и не снились.
Напомним, горячая внучка Ротару задрала одежду и устроила грязные танцы.
Также Politeka сообщала, что внучка Ротару устроила горячую тренировку перед окнами.