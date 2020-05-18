Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартал 95", показала необычный классический образ
На фото Адамчук сидела на диване в белом пиджаке, под которым ничего не видно. Образ Марта дополнила зализанными назад волосами и скромной серьгой в ухе. Красотка сдержанно улыбалась на камеру, смотря куда-то за кадр. Фото получилось необычным и волшебным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты, включая жену Кошевого Ксению, поставили 180 лайков за час и не успели еще написать комментарии. Но глядя на фото так и хочется сказать: "Бомба".
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Ранее мы сообщали, что Марта Адамчук порадовала поклонников и показала, в чем работает из дому.
«Домашний офис», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Адамчук позирует в костюме с рубашкой на фоне окон, а также белых кроссовках. Идеальный вид звезды стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Суперская», «нереальная», «красоточка», - пишут они.
Сообщалось, что певица Марта Адамчук показала, что карантин красоте не помеха.
В кадре артистка предстала в стильном образе. На ней – белая укороченная футболка, оголяющая плоский живот, светлые джинсы с завышенной талией, белые кроссовки и длинное розово-сине-голубое пальто.
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