Ирина Сопонару, Марта Адамчук, Вера Кекелия и другие звезды "Квартал 95" показали пляжные образы

На первом фото показала себя Ирина Сопонару. Красавица стояла в миниатюрном черном купальнике и держала доску для серфинга. Фотография получилась солнечной и пляжной, ведь на фоне можно увидеть океан и практически чистое небо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже Вера Кекелия. Красотка отдыхала в Турции и показала себя в черном в белую точку купальнике. Образ девушка дополнила большими очками.

На следующем снимке Марта Адамчук. Звезда "Квартала" лежала на свежем песке в розовом купальнике, закрыв глаза от удовольствия. Девушка отдыхала в Турции и показала полностью свою фигуру в маленьком купальнике.

На четвертом фото уже Лера Товстолес. Красотка позировала у камней в миниатюрных клочках ткани, дополнив образ большими серьгами. Фотография получилась завораживающей и интересной, на которой можно увидеть фигуру девушки.

Замыкает топ Элина Мбани. Экзотическая красотка отдыхала в Турции, а украсила свое тело черно-белым купальником. Звезда дополнила образ стильными очками и не стеснялась демонстрировать свою фигуру. В руках Элина держала какой--то напиток и смотрела в камеру.

Напомним, дерзкая актриса из "Квартал 95" соблазнила видом в стрипах и экстремальном мини

А еще Politeka писала, что жгучая брюнетка из "Квартал 95" удивила смелым образом, жена Кошевого не сдержалась

Также Politeka сообщала, что экзотическая красотка из "Квартал 95" в мини-шортах развалилась перед зеркалом



