Популярная модель Хайди Клум, которая ранее была одним из самых известных ангелов Victoria's Secret, без стыда засветила свои прелести перед парикмахером

Провокационное фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото красотка Клум сидит на стуле в весьма странной одежде. На ней надеты колготки в сечтоку, туфли на каблуке и лифчик, который едва прикрывает ее пышную грудь. Кроме этого, на Хайди надета маска, а на ее волосах красуется фольга. Около модели стоит парикмахер, который держит зонтик с дырками, через которые протягивает руки к волосам модели.

«Мы нашли способ сделать это. Социальная дистанция», - подписала снимок модель, намекая на то, что таким образом парикмахер красит ее волосы.

Фото носило шуточный характер, но поклонники пришли в восторг от внешнего вида звезды, оставив ей массу комплиментов под фото.

«Это шутка, правда?», «Эта поза делает ваши ноги еще длиннее», «Какой смысл в зонтике?», «Любим уверенную в себе женщину.. Хайди прекрасна как всегда», «Тело 25-летней. Ты удивительная», «Гениально», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 46-летняя Хайди Клум пришла на шоу в очень откровенном платье, из которого буквально вываливалась ее грудь.

Напомним, что Хайди Клум слетела с катушек и слила в сеть интимные утехи с молодым мужем: «Слишком горячо».

Как сообщала Politeka, раздетая Хайди Клум пошалила с молодым мужем, превратив его в девочку: личное видео взбудоражило сеть.

Также Politeka писала, что Хайди Клум поразила сочными формами: «Хоть бы прикрыла».