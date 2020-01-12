Екс-ангел Victoria’s Secret Хайді Клум показала одну із своїх знаменитих і красивих частин тіла

Зірка світових подіумів вирішила похвалитись своїми довгими ніжками, але, схоже, навіть трохи перестаралася. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на новому знімку артистка з'явилася в екстремальній-міні сукні - Хайді вся блищала, немов новорічна ялинка. Знаменитість закинула ноги на диванчик і впевнено дивиться в камеру.

Доповнив образ яскравий макіяж - нагадаємо, Клум вже 46, але німкеня не перестає дивувати публіку - прекрасна фігура, пристаріле, але все ж не геть згублене гулянками обличчя, активний спосіб життя, молодий чоловік.

Шанувальники таку Хайді просто обожнюють - у коментарях під постом пишуть про те, що пам'ятають красуню ще з часів її виходів на подіум шоу Victoria’s Secret, і що тоді, що зараз - манекенниця бездоганна. Але не всім Хайді здається такою очаровашкою - деякі дорікають за її відчайдушні спроби продемонструвати своє тіло без одягу, щоб схопити "залишки колишньої слави" і омолодитися, є і такі, що їй радять трохи прикритися, бо на фото видно її трусики.

Також раніше на содном з своїх фото 46-річна німкеня постала напівоголеної. Жінка в джинсах, відвернулася від фотографа. Видно, що у моделі повністю голі груди. Завершують такий спосіб лише босоніжки на шпильці. Клум комусь яскраво посміхається, при цьому біля її ніг знаходиться чоловік.

Раніше модель показала себе в кращі роки. Хоча, точно ніхто не може сказати - коли зіркова манекенниця виглядала краще - в молодості на самому піку своєї запаморочливої ​​кар'єри або ж зараз - коли вона вже вкотре вийшла заміж за молодого красеня і на повну відривається з друзями, працює, словом, живе повним життям.

На старому-новому опублікованому фото Хайді показала свої жіночні форми і струнку фігуру в цілому. Показала, зокрема, частково і груди без білизни. У білому «рокерском» топі, з оголеним животом, стильною стрижкою - вразила публіку в мережі, шанувальники дізналися молоду і прерасно Хайді Клум на фото.

Нагадаємо, ангел Victoria’s Secret здивувала фігурою

Як раніше повідомляла Politeka, Джіджі Хадід прокоментувала свою худобу

Також Politeka інформувала, що відома модель Victoria Secret розповіла про свої комплекси