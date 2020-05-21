Як правило, до літа жінки намагаються скинути вагу, щоб гарно виглядати на пляжі. Зірки – не виняток, тому до літа вони теж прагнуть бути у формі

Politeka.net дізнавалася, як виглядають популярні зірки і чи готова їх фігура до літа, незважаючи на карантин.

Українська співачка Настя Каменських під час карантину не припиняла займатися спортом. Як розповідав її чоловік Потап, весь їхній день розписаний по хвилинах – їсть зірка теж за графіком. Тому до літа красуня готова на всі 100%.

Російська актриса Христина Асмус скаржилася своїм підписникам, що погладшала на карантині. Вона навіть оголошувала про те, що сідає на дієту і забороняє собі наближатися до холодильника.

Тіна Кароль завжди тримає себе в формі. Це чудово видно на її свіжих фото, де Тіна одягнена в дуже відверту сукню з вирізом.

Телеведуча Леся Нікітюк нещодавно продемонструвала свою фігуру у всій красі. Дівчина одягла лосини і топ, які підкреслили округлі форми красуні.

«Ти неймовірна», «Ідеальне тіло», «Фігура космос», - написали Нікітюк в коментарях.

Співачка Ані Лорак, судячи з останніх знімків, теж прийшла в форму. Худенькі ніжки і тонка талія свідчать про те, що до літа красуня готова.

Красуня Бузова теж нещодавно продемонструвала достоїнства фігури. Плоский животик говорить про те, що до літа співачка готувалася.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала все своє багатство в жаркій позі, фото "леді-бос".

Як повідомляла Politeka, недоглянута Асмус шокувала новою зовнішністю: "Не схожа на себе".

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