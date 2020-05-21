Как правило, к лету женщины стараются сбросить вес, чтобы выглядеть красиво на пляже. Звезды – не исключение, поэтому к лету они тоже стараются быть в форме

Politeka.net узнавала, как выглядят популярные звезды и готова ли их фигура к лету, несмотря на карантин.

Украинская певица Настя Каменских во время карантина не прекращала заниматься спортом. Как рассказывал ее муж Потап, весь их день расписан по минутам – кушает звезда тоже по графику. Поэтому к лету красотка готова на все 100%.

Российская актриса Кристина Асмус жаловалась своим подписчикам, что поправилась на карантине. Она даже объявляла о том, что садится на диету и запрещает себе приближаться к холодильнику.

Тина Кароль всегда держит себя в форме. Это прекрасно видно по ее свежим фото, где Тина одета в очень откровенное платье с вырезами.

Телеведущая Леся Никитюк недавно продемонстрировала свою фигуру во всей красе. Девушка надела лосины и топ, которые подчеркнули округлые формы красотки.

«Ты невероятная», «Идеальное тело», «Фигура космос», - написали Никитюк в комментариях.

Певица Ани Лорак, судя по последним снимкам, тоже пришла в форму. Худенькие ножки и тонкая талия свидетельствуют о том, что к лету красотка готова.

Красотка Бузова тоже недавно продемонстрировала достоинства фигуры. Плоский животик говорит о том, что к лету певица готовилась.

Напомним, что Тина Кароль показала все свое богатство в жаркой позе, фото "леди-босс".

Как сообщала Politeka, неухоженная Асмус ошарашила новой внешностью: "Не похожа на себя".

Также Politeka писала, что невероятная Каменских покувыркалась в постели в дерзкой пижамке: «Хорошо, что одетая».