Українська співачка Тіна Кароль розбурхала видом в білосніжному костюмі без білизни

Цього разу співачці вдалося здивувати шанувальників незвичайним виглядом під час чуттєвій фотосесії - співачка приміряла стильний костюм білого кольору, при цьому наділа той на оголене тіло. Фанати були вражені новим кадром зірки, яка досить довго не показувала нових кадрів зі зйомок з-за карантину, передає Politeka.net.

Так, в цей раз дівчина публікувала пікантне фото, позуючи в костюмі без нижньої білизни. На знімку зірка позувала в білому брючному костюмі з розстебнутим піджаком на голе тіло. З-під нього видно оголені груди зірки.

Фанати були захоплені побаченим, тому написали безліч слів в адресу Тіни:

«Дівчинка мрія🔥💔», «Яка ж ти ДУЖЕ КРАСИВА 😍», «Приголомшлива жінка🖤🔥», «Яка ж красива😍💜», «аХфигеть, яка! 😍», «Яка гарна😍😍😍🔥», «Все доброго і сонячного ранку», «Любов ♥️», «гаряче 🔥», «Lady boss😍❤️», «Любимка❤️❤️❤️», «вбиваєш своєю красою».

До цього Тіна вирішила представити відеоролик, в якому постала в декількох образах і засвітилася в компанії молодого чоловіка. При цьому акцент зірка зробила на тому, що ролик був створений з однією метою - показати, що артистка слідує модним тенденціям і також як і Каменських і Ані Лорак, завела аккаунт в додатку "Тік-Ток".

Артистка показала, як вибирала собі костюм, як приміряла вбрання і як позувала у зухвалому іміджі. При цьому ролик з "Тік-Ток" викликав бурю емоцій серед коментаторів в мережі:

«Ех ,вела б вона його ще сама й викладала відео зняті в реальному часі, а не такі ось постановочки)», «Щоб на Тік ток підписувалися,треба щоб там були відео не просто зняті коли-то для бекстейджев)», «Паша такий ідеальний компаньйон у фотосесіях 😂💚», «Тиктокер наш 🤗😅😍», «Найкраща 😘😘😘», «Ой да не з Баланам у них шури мури 🤔☺️😉 як Трініті і Немо 🤩».