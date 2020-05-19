Настя Каменських поділилася завзятим відео із своєї спальні

Популярна українська співачка продовжує радувати своїх шанувальників новим контентом навіть на самоізоляції. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз вона вирішила показати фанатам свою спальню.

Зірка опублікувала в Instagram нове відео, в якому під музику подурачилась в ліжку. Настя показала себе спочатку в милій рожевій сорочці, потім у халаті з глибоким декольте і рушником на голові, потім у блакитній сорочці з журналом в руках, потім в толстовці і великих навушниках на голові, а під кінець – у білій блузі і з чашкою кави в руці. Весь цей час зірка падала на ліжко і піднімалася вже в новому образі.

«А моя спальня все ще краще місце у всьому домі», - підписала відео Каменських.

Її шанувальники тут же засипали співачку коментарями.

«Красуня в будь-якому вбранні», «Всемогутня!», «Ти така красива», «Чого вартий один лише погляд, нереально», «Настя вогонь», «Настя!!! Ти супер!!! Просто будь собою», «Яка ж ти талановита!», «Добре, що сьогодні одягнена», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Настя підкорила видом на постільному знімку з чоловіком Потапом.

На знімку співачка позує на ліжку разом зі своїм чоловіком Потапом під час відпочинку за кордоном.

«Для мене любов – це завжди шанувати, підтримувати, піклується, слухати і чути один одного, відчувати, довіряти і приймати такого, яким є», - розповіла Каменських.

Нагадаємо, Каменських без сорому показала свою любов до Потапа, українці не оцінили.

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