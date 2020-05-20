Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася формами в сукні з супер-глибоким декольте
На новому фото дівчина з яскравим макіяжем з акцентом на її пишні губи позувала в яскравому платті з кольоровим принтом і неймовірно глибоким декольте.
На знімку Омович позує на ліжку в еротичну чорному білизна. Оригінальний мереживний ліф лише частково прикриває пишні груди красуні, а гумки від трусів модель кокетливо звела вгору.
На обличчі моделі легкий макіяж, а її волосся зібрані в дрібні кіски.
«На секунду подумала,що тут я схожа на молоду Джолі...Але потім передумала. Ностальгую по косам», - підписала знімок Олена.
Передплатники моделі активно обговорюють її фото.
«Ха-ха-ха порівняла теж - штучну з цією», «Є схожість шикарна», «Ні, у тебе свій індивідуальний образ!!», «Чому блін така красива?», «Пантера», «Схоже на ляльку», «Ти гаряча як кузов КАМАЗа з асфальтом», «Головне не коси-головне зміст», «Красуня. І фігура у Вас що треба», - пишуть люди.
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