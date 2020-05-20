Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася формами в сукні з супер-глибоким декольте

Цього разу скандальна знаменитість порадувала кадром, зробленим під час рекламних зйомок модного одягу. Як відомо, дівчина працює моделлю і активно знімається для реклами одягу в самих різних і навіть зухвалих образах, повідомляє Politeka.

На новому фото дівчина з яскравим макіяжем з акцентом на її пишні губи позувала в яскравому платті з кольоровим принтом і неймовірно глибоким декольте.

Зазначимо, вбрання ідеально підходить дівчині, адже при зростанні 17 см вона важить не більше 45 кг, тому не боїться приміряти різні і сміливі вбрання. Дівчина також любить виставляти напоказ значні форми, які підкреслила досить виразним чином за допомогою пластики.

До цього Олена Омович порівняла себе з молодою Анджеліною Джолі, похвалившись фігурою у відвертій білизні.