Украинская модель Алена Омович, которую называют копией Ким Кардашьян, показала точеную фигуру в тесном топе и спущенных штанах

На своей странице в Инстаграм модель опубликовала серию фото и видео, на которых она позирует в весьма откровенном образе, передает Рoliteka.net. Девушка надела тесный топ белого цвета, который еле вместил необъятную грудь звезды. Омович сняла себя очень близко, чтобы поклонники могли насладиться видом ее прелестей. Кроме этого модель записала видео, на котором приспустила штаны и показала себя во всей красе, засветив упругий пресс и часть «пятой точки».

Стоит отметить, что Алена Омович сменила имидж. Она сделала себе африканские косички. Кроме этого, девушка сильно обработала себя в фотошопе, из-за чего ее губы стали неестественно большими. Поклонники не смогли оставить ей комментарии, так как видео девушка опубликовала у себя в сториз.

Ранее мы писали, что Омович устроила фотосессию в нижнем белье, которое максимально подчеркивает ее внушительные формы. Девушка оголила свое роскошное тело, чтобы порадовать фанатов, которые уже успели заскучать на карантине.

Стоит отметить, что на карантине Омович практически лишилась возможности создавать новый контент, поэтому вынуждена делиться с фолловерами архивными фотографиями.

Напомним, что Алена Омович без белья нагнулась перед камерой и засветила лишнее: "Такая сочная".

Как сообщала Politeka, Омович показала, как выглядела до пластики, без груди и губ: «горячая школьница».

Также Politeka писала, что Омович на улице не удержала грудь в кружевном белье: "Мадам, у вас выпало...".