Проведення онлайн-платіжа призвело до блокування рахунків у Приватбанку

Про це на тематичному порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, він хотів зробити онлайн-платіж через систему Easypay, але ПриватБанк заблокував його.

"Передзвонює оператор, ваш платіж потрапив під підозру, ознаки на шахраїв і потрібно відповісти на питання, для підтвердження особи. І тут почався допит, реальні шахраї менше запитань задають. ПІБ, дата народження, кодове слово, прізвище дружини, прописка, звідки відправляли платіж, а хто вам посилання прислав, а що відкрилося, і т. д. відповів… Заходте в Приват24 і проводьте платіж. Але не тут то було, номер телефону відв'язаний від системи, тепер зателефонувати на 3700 не можна поки не зареєструєш телефон як фінансовий через банкомат. Знайшов банкомат, два рази вставляв карту, вводив два рази пін-код, підв'язав. Але Приват24 не працює, вони ще й карти все заблокували... Від оператора толку нуль нічим не може допомогти йдіть у відділення, але в 10 вечора всі відділення закриті. Так і в карантин стояти в черзі в приваті немає бажання, голд карта не допомагає...", - скаржиться клієнт.

Він також додав, що паралельно спілкувався з оператором в онлайн-чаті, який також просив його пройти ідентифікацію.

"Дізнатися причину блокування нереально, людський фактор ніхто не визнає, подати скаргу на операто не реально. Загальна: простий платіж обернувся гемороєм на 4 години спілкування з Приватом. У підсумку, те що у вас на руках карта, поруч банкомат, ми можете ввести пін-код, підтвердити свій фінансовий номер, знаєте кодове слово — все до одного місця, поки не надішлете свою фотку з карткою в руках. Робиться все, щоб клієнт мав масу геморою і перестав користуватися Привабанком", - резюмував незадоволений клієнт.

"Ми приносимо свої вибачення, що доставили Вам незручності і щиро сподіваємося, що Ви ніколи не станете жертвою шахрайства. У будь-якому випадку, на поточний момент процедура саме така, але, можливо, в майбутньому будуть якісь зміни. Бачимо, що Ви успішно розблокували картки за зверненням до нашого чату. Додатково перевіримо консультацію оператора, у разі порушення стандартів обслуговування буде проведена відповідна робота. Про результати повідомимо Вам", - відповів на скаргу представник банку.

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