Государственный ПриватБанк извинился за неудобства, но проблема так и осталась нерешенной

Как передает Politeka.net, клиентка, недовольная обслуживанием ПриватБанка, оставила разгромный отзыв на сайте "Минфина".

По словам женщины, у нее не получается снять всю пенсию с карты, так как она не может найти в своем городе работающий банкомат. Обратившись в службу поддержки банка, клиентка получила, по ее словам, "отписку".

"Писала об ужасном обслуживания - невозможно найти банкомат чтобы снять средства (пенсию). Прислали ответ - простая отписка. Мне нужны средства, наличные, а они ответили что через Приват 24 могу осуществить 147 операций не выходя из дома. Отделение закрыто, в местах где были банкоматы там пустота - закрыто металлическими листами, а в ответ - «гибкий график работы». В банкоматах лимит 3000.0 грн, а в ответ - что лимит 3000,0 грн только тогда, когда не хватает средств. Так что их не хватает всегда? И как найти тот банкомат в котором можно снять все деньги? А нужно оббегать полгорода! И все равно лимит будет 3000,0 грн !!! Это не ответ на конкретные вопросы, это простая отписка! Чтобы считалось, что есть ответ!", - пожаловалась пенсионерка.

В ПриватБанке прокомментировали ситуацию, но опять-таки без конкретного решения проблемы: "Нам жаль, что Вы почувствовали неудобства. Позвольте объяснить, что, действительно, отделения перешли на гибкий график работы для предотвращения распространения вируса. Актуальный график работы отделений Вы можете проверить у нас на сайте. Также, на данном сайте Вы можете выбрать ближайший к Вашему местонахождению банкомат".

Ранее мы сообщали, украинцы жалуются, что ПриватБанк блокирует "детские" счета. Так, по информации возмущенного гражданина, его жена получает социальную выплату на ребенка на свою карту ПриватБанка.

"В начале апреля счёт заблокировали, при обращении в банк сказали, что банк не при делах, обращайтесь в исполнительную службу. На улице карантин, никакие службы не работают", - пожаловался муж клиентки.

Напомним, счета украинцев загоняют в минус, ПриватБанк сделал важное заявление: "При оплате в магазинах..."

Как сообщала Politeka, украинцам ограничат возможность снимать наличку, важное заявление Нацбанка: что происходит.