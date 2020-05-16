Государственный ПриватБанк продолжает массово блокировать социальные выплаты украинцев

Соответствующий негативный отзыв на тематическом портале Минфин оставил недовольный клиент.

По его словам, супруга получает социальную выплату на ребенка на свою карту ПриватБанка, но в один момент банк заблокировал ее счета.

"В начале апреля счёт заблокировали, при обращении в банк сказали, что банк не при делах, обращайтесь в исполнительную службу. На улице карантин, никакие службы не работают. Обратились за советом к юристу, он сказал, что исполнительная служба отправляет в банк запрос на арест счета, а банк в случае если это спецсчет, не подлежащий аресту, не арестовует его, а сообщает письмом исполнительную службу о том, что на данный счёт невозможно наложить арест, на этом вся история должна закончиться", - возмущается клиент.

Он также добавил, что по завершению карантина намерен подать в суд на ПриватБанк.

"В «прекраснейшем» же Привате на все забили, и как пишут знающие люди поимели договорные с исполнительной службой, и арестовывают все подряд... Никаких порывов защитить интересы клиента. По окончании карантина будем менять банк и подавать в суд, И на банк и на исполнительную службу. Правда плохо, что ребенок пострадал, из-за карантина зарабатывать возможности нет, вот и приходится перебиваться кое как", - резюмировал клиент в своем негативном отзыве.

"Для того, чтобы у Вас не складывалось ложное впечатление о банке и ситуацию, позвольте заметить, что данного рода процедура проводится при получении банком постановления от Государственной исполнительной службы. Для снятия ареста - достаточно обратиться в Государственную исполнительную службу. Снятие ареста доступно только после того, как в банк поступит соответствующее письмо от Государственной исполнительной службы. Банк всегда готов к сотрудничеству, основой которой должно быть полное соответствие взаимных действий законодательству Украины. В данном случае, советуем Вашей жене обратиться в нашу службу поддержки, чтобы мы смогли детально проанализировать описанный Вами случай и дать ответ", - озвучил представитель ПриватБанка нюансы блокировки счетов.

Стоит добавить, что это уже не первый случай, когда ПриватБанк блокирует социальные выплаты и счета. Ранее клиенты государственного банка жаловались, что он добрался и до "детских" карт, на которые государство перечисляет средства.

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