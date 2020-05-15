Клиенты национализированного ПриватБанка ошарашены постоянными сбоями в работе банка

О новом вопиющем инциденте в своем негативном отзыве под названием "Украли деньги" на портале Минфин написал недовольный клиент.

По его словам, он снимал деньги со своей "приватовской" карты в банкомате IboxBank, но в какой-то момент он "потух".

"После пары успешных снятий по 1000 грн я попробовал вывести еще 1000 грн и карточка выехала, банкомат потух. Я ожидал минут 15 пока он перезагрузится и выдаст мне деньги, но такого не произошло. Сразу же набрал на 3700 и сообщил о данной проблеме (обязательно уточнив, могу ли я отходить от банкомата, на что оператор ответил мне, что я спокойно могу уходить и заявка оформлена на рассмотрение. Также он сообщил, что рассмотрение будет в течении от 30 до 120 дней). Через месяц я набрал снова на 3700 и попробовал уточнить, что там все таки с моей заявкой. Оказалось, что ее только 23 марта оформили и отсчет 30-120 дней начался с этого момента", - рассказал недовольный клиент.

Через какое-то время с ним связался представитель ПриватБанка и заявил, что деньги ему не вернут.

"Оказалось, что приват связался с этим ibox банком и те им сказали, что деньги были выданы и вот вам логи банкомата. Этот парень мне дословно сказал, что деньги не вернут и я могу отправить вам эти логи на любое удобное отделение привата, а вы делайте с ними что хотите, обращайтесь в полицию или в суд. Я очень зол на приват банк из за того, что я как честный клиент оставался у банкомата и ждал пока он перезагрузится, чтобы получить свои деньги... Оказывается, что меня кинули. Я не получил эти деньги и более того, это можно проверить по камерам, но никто этим заниматься конечно же из работников банка не хочет. Если эта ситуация не разрешится, я намерен закрыть свои счета и навсегда попрощаться с этим банком", - поставил клиент суровое условие ПриватБанку.

"По Вашему обращению, банк, действуя в рамках правил международных платежных систем сформировал запрос на опротестование операции по карте. Мы всегда делаем все возможное, чтобы запрос был рассмотрен в пользу клиента. К сожалению, несмотря на все наши старания, нам не удалось получить положительное решение и обжаловать данную операцию", - отреагировал на жалобу сотрудник ПриватБанка.

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