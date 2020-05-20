По завершенню обмежувальних заходів курс долара може знизитися, але восени економісти прогнозують новий стрибок

Про це пише РБК-Україна.

За словами аналітика Галини Хейло, вихід України з карантину не сильно вплине на курс долара по відношенню до національної валюти.

Коливання курсу долара можуть швидше за все через політичну нестабільність, якщо спад економіки спровокує протести серед населення.

Але оскільки Україна виконала вимоги МВФ і незабаром має отримати мільярдний транш, то курс долара повинен зміцнитися.

"Основні вимоги МВФ - це закон про обіг землі і "антиколомойський" закон - виконані, тоді курс може відреагувати незначним зниженням", - озвучила Хейло свій прогноз.

Експерт Андрій Хмелевський, в свою чергу, стверджує, що вихід країни з карантину трохи стабілізує валютний курс, а ось восени потрібно приготуватися до кризи.

"Впродовж літа не виключено зміцнення гривні до 25 грн за долар. Тому, літо є найсприятливішим періодом для покупки долара тими, хто має зайву гривню і планує зробити заощадження. Однак, восени нас чекає чергова хвиля девальвації, ще більша, ніж була на початку року", - попередив аналітик українців.

Раніше глава НБУ Яків Смолій розповів, що буде з курсом долара після завершення карантину. Він запевняє, що не варто очікувати серйозних коливань курсу долара по відношенню до гривні по закінченню обмежувальних заходів через китайський вірус.

За словами Смолія, в регуляторі не очікують, що після завершення карантину українці масово побіжать скуповувати американську валюту.

"Хоча попит залишатиметься ще достатньо пригніченим, ми очікуємо деякого збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не збільшення валютних накопичень або валютних операцій", - пояснив Смолій.

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