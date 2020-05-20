Відома модель Кім Лі, яку прозвали корейською Кардаш'ян, показала прекрасні форми в соковитих ракурсах

На першому фото Кім показала себе в закритому купальнику чорного кольору з величезним декольте. Образ Лі доповнила великими окулярами і накидкою, яка звисала з плечей. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото красуня вже позувала розвернувшись п'ятою точкою до камери. Модель була в закритому купальнику, настільки тоненькому, що можна побачити, як стирчать пікантні точки. В цей раз Лі спокутувала свої рум'яні форми в каліфорнійському сонці.

На останньому фото Кім вже сидить на шезлонгу в чорному купальнику. Дівчина вигнула одну ногу і спокусливо позувала для фотографії. Красуня відпочивала біля басейну з видом на океан.

Фотографії вийшли жаркими та сонячними. Так і хочеться написати: "Ідеально".

Повідомлялося, що модель Олена Омович здалася перед шанувальниками в пікантному вбранні.

Так, на опублікованих кадрах Омович позує на ліжку з сумочкою, демонструючи апетитні форми у вбранні з вирізом. Самі кадри зірка ніяк не прокоментувала.

Повідомлялося, що модель Олена Омович показала бездоганну фігуру на відпочинку.

«Засмага лише на фільтрі», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Омович позує в крихітній білизні, поверх якої вирішила накинути халат.

Нагадаємо, гаряча Олена Омович перетворилася на молоду Джолі в ліжку

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