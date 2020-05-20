Відома тату-модель Джилл Харденер показала незвичайні ракурси своїх соковитих місць

На першому фото красуня позувала лежачи в ліжку. Дівчина була в бюстгальтері з мотузочок, лежачи на животі. Фотографія вийшла дуже цікавою та запеклою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Джилл була вже в машині і пооказала себе в топі з мотузочок. одяг майже не приховала "персики", які так і просяться на волю.

На ще одному фото красуня вже стоїть в білизні з медичних масок. Вони практично не прикрили нічого, зате додали особливої пікантності фотографії.

На всіх кадрах можна побачити численні татуювання красуні, які мало помітні на тлі прекрасних форм, що демонструє Джилл, так і хочеться написати: "Безсоромниця".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Лексі Кай влаштувала зйомки в зухвалих ковбойських чоботях.

Так, в цей раз дівчина в модних чоботях потрясла виглядом і засвітила ідеальне тіло в досить тісному сукню чорного кольору:

«Вибач, я пропустила твій дзвінок, я танцювала під рінгтон 🎶 @BangEnergy Bangster Berry 🎶», -написала Лексі.

Ссообщалось, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова, яка вважається володаркою найкрасивіших сідниць на теренах Східної Європи, поділилася чуттєвим фото зі своїм чоловіком.

Красуня була повністю голою, на фото можна розглянути її ідеальні форми, до яких вона прийшла завдяки спорту. Усманова лежить в ліжку поруч зі своїм чоловіком. Він укритий ковдрою, а красуня вирішила не прикривати своє тіло. Вони лежать так близько один до одного, наскільки це можливо.

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