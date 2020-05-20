Американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила новым кадром, позируя в кружевном белье

Знаменитая модель любит удивлять поклонников своими кадрами, сделанными во время рекламных и модных фотосессий. Девушка любит показывать также кадры из тренировок, рассказывать об уходе за собой и удивлять редкими домашними фото. В этот раз снимок, на котором Ана позировала в фиолетовом белье впечатлил фолловеров Чери, пишет Politeka.

Так, в этот раз девушка покорила образом в стильном белье, сделанным практически полностью из кружев и тонких полосок ткани. Ана дополнила свой образ макияжем и аккуратной укладкой, сделав свой смелый лук более привлекательным.

«Самое заманчивое, что может иметь женщина, - это доверие. –Beyoncé», - написала под фото Чери.

Фанаты тут же отреагировала:

«Я надеюсь приехать в США, чтобы встретиться с вами», «моя любовь, ты просто сводишь с ума - сама сладость», «Ух совершенство», «Ух ты красивая, такая горячая», «Невероятная кросотка😎», «Прекрасное белье 😻», «Ми амор! Люблю тебя 😘💋», «Красивая 😍😍😍😍», «определенно люблю тебя в этой красивой кружевной комбинации 🙌😍🔥🔥🔥❤️❤️❤️».

Отметим, находясь на карантине девушка старается пополнять свой профиль в социальной сети Инстаграм самыми разными кадрами, не забывая при этом показывать также то, как тренируется, занимается на природе и устраивает съемки в необчных образах. В этот раз модель примерила на себя стильное черное белье.

Так, стройная Ана восхитила видом в аккуратном бикини и черном лифчике с прозрачными вставками по бокам. При этом в руках она держала игрушечную маску "Дарта Вейдера" - персонажа из фильмов "Звездные войны". Девушка является фанаткой фильма, поэтому нередко также примерет образы из кино.

Например, недаво она предстала в двух разных ракурсах, чем сразу же покорила фолловеров, написав, что снялась в этом образе для них:

«Та, кто любит тебя» ✨✨ Вы поклонник Звездных войн? Переходите на темную сторону ✨ # princessleia # месть 5-го # Звездных войн # косплей # костюм # веселье # косплейгерл», - написала Ана.

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