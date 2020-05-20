Американская фитнес-модель Ана Чери пококетничала с подписчиками
Звезда предстала в соблазнительном виде, пишет Politeka.net. На снимке модель блистала в одной футболочке.
Красотка играла на камеру прелестями, натягивая футболку так, чтобы скрыть самое интимное. Модель встала перед камерой боком и посветила упругими и обнаженными ягодицами.
Также звезда надела высокие гетры, которые обтянули стройные ножки.
Волнистые распущенные локоны придавали образу еще больше игривости.
Ана сделала легкий макияж, подчеркнув пышность ресниц тушью, а пухлые губы розовым блеском.
Красотка улыбалась, то глядя в камеру, то наоборот - опуская глаза.
"В дождливые дни мы остаемся внутри и расслабляемся 🖤", - подписала кадры знаменитость.
За пять часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
"Аппетитный орешек", - написал один из подписчиков.
Пользователи сети также написали, что звезда очень красивая, они восхитились ее натуральностью и непринужденностью.
Стоит отметить, что сейчас на модель подписаны 12.5 миллионов людей.
Напомним, Ана Чери предстала в леопардовом купальнике, который идеально подчеркнул ее шикарные формы.
Красотка потрясла великолепием своих грудей и упругих ягодиц. Стоит отметить, что звезда занимается спортом и очень тщательно следит за питанием, поддерживая себя в такой форме.
Ранее сообщалось, что Ана Чери поразила формами в аккуратном бикини, в частности, черном лифчике с прозрачными вставками по бокам.
При этом в руках красотка держала игрушечную маску "Дарта Вейдера".
Напомним также, что Ана Чери предстала, сидя на столе в крохотном наряде, до неприличия расставив ноги. Звезда показала, что занимается готовкой в честь своего дня рождения.
Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат
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