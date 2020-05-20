Американская фитнес-модель Ана Чери пококетничала с подписчиками

Звезда предстала в соблазнительном виде, пишет Politeka.net. На снимке модель блистала в одной футболочке.

Красотка играла на камеру прелестями, натягивая футболку так, чтобы скрыть самое интимное. Модель встала перед камерой боком и посветила упругими и обнаженными ягодицами.

Также звезда надела высокие гетры, которые обтянули стройные ножки.

Волнистые распущенные локоны придавали образу еще больше игривости.

Ана сделала легкий макияж, подчеркнув пышность ресниц тушью, а пухлые губы розовым блеском.

Красотка улыбалась, то глядя в камеру, то наоборот - опуская глаза.

"В дождливые дни мы остаемся внутри и расслабляемся 🖤", - подписала кадры знаменитость.

За пять часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Аппетитный орешек", - написал один из подписчиков.

Пользователи сети также написали, что звезда очень красивая, они восхитились ее натуральностью и непринужденностью.

Стоит отметить, что сейчас на модель подписаны 12.5 миллионов людей.

Напомним, Ана Чери предстала в леопардовом купальнике, который идеально подчеркнул ее шикарные формы.

Красотка потрясла великолепием своих грудей и упругих ягодиц. Стоит отметить, что звезда занимается спортом и очень тщательно следит за питанием, поддерживая себя в такой форме.

Ранее сообщалось, что Ана Чери поразила формами в аккуратном бикини, в частности, черном лифчике с прозрачными вставками по бокам.

При этом в руках красотка держала игрушечную маску "Дарта Вейдера".

Напомним также, что Ана Чери предстала, сидя на столе в крохотном наряде, до неприличия расставив ноги. Звезда показала, что занимается готовкой в честь своего дня рождения.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

А еще Politeka писала, что роскошная Ана Чери показала «близняшек» без белья

Также Politeka сообщала, что Ана Чери в наряде с вырезом изогнулась ради горячих снимков