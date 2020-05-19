Алла Пугачева сверкнула обнаженными ножками на нового пляжном фото

Новым снимком 71-летней певицы поделились ее поклонники на фан-странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Пугачева сидит за деревянным столиком на пляже. При этом, судя по ее одежде, на улице довольно прохладно: певица позирует в коричневой куртке. Впрочем, это не помешало Пугачевой засветить свои стройные ноги в короткой джинсовой юбке, которая не доходит даже до колена.

Звезда позирует без косметики и укладки, мило улыбаясь на камеру.

«Любимая Аллочка», - говорится в подписи к снимку.

Поклонники российской Примадонны активно комментируют фото. Стоит отметить, что у людей такой непринужденный образ звезды вызвал весьма неоднозначные реакции.

«Алла, и не стыдно тебе в 70 лет показывать свои части тела? Постесняйся своих неродных детей. Какой пример?», «Что-то ноги худые совсем», «Была есть и будешь первой всем назло. Красотка», «Красавица!!! как сохранилась! наверно уход хороший!!!», «Да, в молодости коленки не показывала, сейчас решила наверстать!!!!Ужасно!!», «Удивляет ее поток жизненной неиссякаемой энергии», «Всеми любимая», «Какая красивая!!! Сколько огня и задора в этих глазах!!», «Молодуха просто!», «Коленки страшные», «Хочет выглядеть молодо», - пишут люди.

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