"Краситься не надо"

52-летняя российская певица Валерия обескуражила видом в дешевой защитной маске

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала себя без макияжа, в очках и с обыкновенной защитной маской на лице.

"1.Карантинолук. 2.Зато можно не краситься.3. Под маской точно я? 😂😂😂 Придумайте, пожалуйста, свои варианты подписи к фото", - сообщила звезда.

Слегка растрепанная Валерия напомнила пользователям 71-летнюю певицу Аллу Пугачеву, о чем те поспешили ее оповестить в комментариях.

"Я сначала подумала Пугачева, 😀"

"И я увидела Аллу Борисовну)))"

"Я тоже подумала Пугачева🤣🤣"

"На Аллу Борисовну похожа😮"

"Блин, мне сначала показалось, что это Алла Пугачева 🤦"

"А я подумала , что эта Лайма Вайкуле 😂"

"Не часто видимо маску носите - крепление для носа внизу оказалось😆"

"Я упала с сеновала тормозила головой.😁"

"😂👍я тоже каждое утро в этот период...краситься не надо и маникюр делать тоже...))🤪"

"Образ ,, каникулы макияжу,, Вам к лицу👍"

Ранее мы сообщали, рисковая Пугачева раскритиковала российское правительство. Примадонна возмутилась затянувшейся изоляцией.

"Нам требуется обновление. Правительство (РФ - ред.) сейчас действует в интересах олигархов, а не простых россиян. Даже представители шоу-бизнеса страдают от этого. Из-за санкций многие не могут выехать в другие страны", - отметила певица.

Кроме того, РФ выбрала неправильный курс, который подразумевает собой усиление оборонного потенциала.

"Все это обыкновенная показуха", - заявила певица, добавив, что на Россию никто не нападет.

Напомним, Мадонна в кружевах наконец показала результаты пластики, Пугачевой и не снилось: "Тело, как у 20-летней"