Популярна виконавиця Ані Лорак вразила шанувальників неймовірною красою в звичайному житті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Кароліна цікавиться у шанувальників, який знімок їм більше подобається. На них вона позує в облягаючих штанях, джинсовій куртці і кепці. На ногах зірки видніються туфлі на підборах.

Шанувальники Лорак прийшли в захват від неймовірної зовнішності кумира, про що свідчать коментарі під знімком.

«Обидві супер», «найкрасивіша посмішка», «боже, ноги від вух просто», «ноги довжелезні», «ви королева», «обожнюю ваш стиль», «як завжди – прекрасні – красуня!», «Надихаєш», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, поділилася новими фото з розкішній фотосесії.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з двома яскравими образами. На першому знімку красуня сиділа в чорній сукні на одне плече з глибоким вирізом. Лорак підняла руку і села боком. Корсет сукні ідеально підкреслював пишні груди артистки.

На другому знімку співачка сиділа в червоному платті, яке було розшите бісером. У співачки був ідеальний макіяж і укладання, але вся увага була прикута до розкішної груді Кароліни, яка буквально выпрыгивала з корсета. На диво, груди артистки на цьому фото виглядає більше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, що безсоромна Лорак засвітила зайве у відвертому вбранні і невдало спробувала прикритися: "Око не відвести".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак показала рідкісне фото з матір'ю, яка віддала її в інтернат: "Гени беруть своє".

Також Politeka писала, що Лорак у білому платті довела фанатів до сліз несподіваним відео: «Як так можна?».