Ани Лорак поделилась кадрами своего горячего выступления на сцене в соблазнительном наряде

Популярная украинская певица, которая уже давно живет и работает в России заскучала по сцене на карантине и решила вспомнить о том, каково это – выступать перед тысячами зрителей. Она опубликовала видео со своего недавнего концерта в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На видео звезда исполняет свой хит «Медленно», причем для выступления она выбрала весьма откровенный наряд. Так, Лорак ходит по сцене в бежевом боди, подчеркивающем ее впечатляющую фигуру и оголяющем стройные ноги. Сверху певица накинула оригинальную белую накидку, которая, впрочем, ничего не скрывает.

«Ещё одна из любимейших песен в #шоуДива. Смотрю выступление и вновь испытываю эмоции того дня. Сколько правдивых слов и пережитых нот в этой песне», - подписала кадры Лорак.

Ее поклонники тут же принялись комментировать увиденное.

«Ваше живое исполнение всегда цепляет...мурашки по коже», «Конечно, послушали! Очень душевно и красиво. Спасибо за такую качественную и настоящую музыку», «Богиня», «До дрожи по коже», «Божественная эталон красоты и успеха», «Каролина такой красивый номер ваше живое исполнение всегда цепляет мурашки по коже», «Наряд очень красивый, но по мне так можно было бы что то по строже надеть», «Какая красотка, глаз не отвести», - пишут люди.

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