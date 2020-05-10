Известная украинская певица Ани Лорак показала себя и свою маму

На фото Лорак была в красном платье и с поясом на талии. Образ Каролина дополнила серьгами, а волосы оставила распущенными. Рядом стояла мама певицы - Жанна. Она была одета в черное платье, а образ дополнила большими бусами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо нашим мамочкам за жизнь. Быть мамой – это большой труд! Будьте здоровы и любимы, наши Ангелы-Хранители!

С Днём Матери!", - написала Лорак.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"С праздником вас Каролина", "Очень красивые, С Днём матери!", "Спасибо вашей маме за такую дочь. Здоровья вам и долгих лет жизни", "У вас такие красивые и добрые глаза. Долгих лет жизни Вашей маме и здоровья", "Какие красивые! С Днём Матери, Каролин!", "Гены берут свое".





Отметим, что Лорак некоторое время жила в интернате. У матери Каролины не было денег и она отдала среднего сына и будущую певицу в детдом.

Ранее мы сообщали, что знаменитая артиска Ани Лорак взбудоражила архивным роликом, сделанным еще много лет назад.

Так, в этот раз в социальной сети Инстаграм певица представила небольшой видеоролик, отснятый еще несколько лет тому назад специально ко Дню Победы 9-го мая. Певица решила поздравить поклонников с праздником и удивить давными кадрами, показывающие, как выглядела артистка до пластики.

Напомним, бесстыжая Лорак засветила лишнее в откровенном наряде и неудачно попыталась прикрыться

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