Знаменитая артиска Ани Лорак взбудоражила архивным роликом, сделанным еще много лет назад

Так, в этот раз в социальной сети Инстаграм певица представила небольшой видеоролик, отснятый еще несколько лет тому назад специально ко Дню Победы 9-го мая. Певица решила поздравить поклонников с праздником и удивить давными кадрами, показывающие, как выглядела артистка до пластики, пишет Рoliteka.net.

Звзеда предстала в белом платье и с еще длинными волосами. Во время выступления Лорак эмоционально спела знаменитую песню и получила множество слов в свой адрес.

«Помним. Любим. Восхищаемся. Благодарим!», - написала Каролина.

Вот что ответили пользователи:

«Красота неописуемая, Браво Каролина!!!! Всем мира во всём мире!!!!🌹», «🙏 Никто не забыт! Ничто не забыто!», «Вечная память!🙏🏻 С Днём Великой Победы!», «Помним и гордимся!!!🙏🏻❤️🙏🏻», «С Великим Днём Победы!! 🙏🏼», «С праздником, с днем Победы 🔥 низкий поклон ветеранам 🙏 🙏 🙏 ))))))) ✌», «С днём Великой Победы!🌟🌟🌟🌟🌟🌺🌺🌺», «С праздником ! С днём победы 💥».

Как известно, певицу очень часто «разносят» под постами в Инстаграм из-за неестественной мимики, вызванной частыми уколами ботокса. Причем не так давно один из известных косметологов заявил: девушка явно давно злоупотребляет филлерами для губ.

Новые кадры стали прямым подтверждением – выражение лица певицы выглядело во время ее прогулки неестественно и опухше, также, как и глаза. При этом можно заметить, что певица была без макияжа. Ранее поклонники отметили, что звезда уже похожа на Таиссию Повалий, которая делала пластику много раз.

Напомним, мы также писали, что дерматологи и косметологи, анализируя фото Лорак и ее выходы в свет в целом, отмечали, что звезда явно делала контурную пластику скул, увеличила губы и провела коррекцию носогубных складок.

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