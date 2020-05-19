Популярная исполнительница Ани Лорак поразила поклонников невероятной красотой в обычной жизни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Каролина интересуется у поклонников, какой снимок им больше нравится. На них она позирует в облегающих штанах, джинсовой курточке и кепке. На ногах звезды виднеются туфли на каблуке.

Поклонники Лорак пришли в восторг от невероятной внешности кумира, о чем свидетельствуют комментарии под снимком.

«Обе супер», «самая красивая улыбка», «боже, ноги от ушей просто», «ноги длиннющие», «вы королева», «обожаю ваш стиль», «как всегда – прекрасные – красавица!», «Вдохновляешь», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, поделилась новыми фото с роскошной фотосессии.

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм фото с двумя яркими образами. На первом снимке красотка сидела в черном платье на одно плечо с глубоким вырезом. Лорак подняла руку и села боком. Корсет платья идеально подчеркивал пышную грудь артистки.

На втором снимке певица сидела в красном платье, которое было расшито бисером. У певицы был идеальный макияж и укладка, но все внимание было приковано к роскошной груди Каролины, которая буквально выпрыгивала из корсета. На удивление, грудь артистки на этом фото смотрится больше, чем обычно.

Напомним, что бесстыжая Лорак засветила лишнее в откровенном наряде и неудачно попыталась прикрыться: "Глаз не отвести".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак показала редкое фото с матерью, которая отдала ее в интернат: "Гены берут свое".

Также Politeka писала, что Лорак в белом платье довела фанатов до слез неожиданным видео: «Как так можно?».