Відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон показала свої спокусливі форми

Зірка опублікувала гаряче фото в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Модель постала у вбранні, що нагадує піджак.

Під одягом не було нічого, тому груди, ледь не вистрибували з глибокого вирізу: "Тіло те, що треба".

Памела стиснула груди з боків, в результаті чого ті з'єдналися і набули більш пікантної форми.

Варто відзначити, що зірка позувала мокрою. Волосся і одяг красуні були вологими.

Крім того, косметика на обличчі злегка підтекла, зірка дивилася в камеру, відкривши губи.

""Свідомість не народжується без болю", - Карл Юнг", - підписала знімок артистка.

За годину пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали модель компліментами, відзначаючи її спокусливість і неймовірні форми.

Варто відзначити, що зараз на артистку підписаний один мільйон осіб, які проявляють велику активність на сторінці.

Нагадаємо, Памела Андерсон позувала на борту яхти, залишаючи за собою берег, що віддаляється. Зірка сиділа на палубі спиною до камери і дивилася в бік берега. Модель одягнена в розкішне золотаве плаття, прикрашене великими пайєтками.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон позувала без одягу і білизни, показуючи себе за груди.

Красуня в руках тримала гітару, яку частково видно на фото.

Модель нахилилася над нею, щоб дивитися на акорди.

Нагадаємо також, що Памела Андерсон позувала в білому піджаку, а образ доповнила жіночою сумочкою і туфлями. Красуня загнула ноги і продемонструвала спокусливу п'яту точку.

Нагадаємо, розкішна Памела Андерсон зухвало вигнулась на ліжку без одягу

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