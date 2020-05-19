Українська красуня Альона Омович порівняла себе з молодою Анджеліною Джолі, похвалившися фігурою у відвертій білизні

Популярна instagram-модель, яку багато хто в мережі називає «українською Кардашьян», поділилася новою фотографією в своєму Instagram, передає Politeka.net.

На знімку Омович позує на ліжку в еротичній чорній білизні. Оригінальний мереживний ліф лише частково прикриває пишні груди красуні, а резинки від трусів модель кокетливо звела вгору.

На обличчі моделі легкий макіяж, а її волосся зібране в дрібні кіски.

«На секунду подумала,що тут я схожа на молоду Джолі...Але потім передумала. Ностальгую по косам», - підписала знімок Олена.

Підписники моделі активно обговорюють її фото.

«Ха-ха-ха порівняла теж - штучну з цією», «Є схожість шикарна», «Ні, у тебе свій індивідуальний образ!!», «Чому блін така красива?», «Пантера», «Схоже на ляльку», «Ти гаряча як кузов КАМАЗа з асфальтом», «Головне не коси-головне зміст», «Красуня. І фігура у Вас що треба», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Омович потрясла прекрасним видом без білизни. Красуня продемонструвала принади, знімаючи себе в дзеркало. Зірка одягла білу маєчку, під якою не було білизни, це було видно по виразним ознаками.

Майка облягла не тільки пишні груди української знаменитості, але і її тонку талію. Крім того, модель з'явилася в сірих джинсах, які припали їй по фігурі натянувшись на п'ятій точці і струнких ніжках.

На плечі українська Кардашьян накинула шкіряну косуху.

Нагадаємо, українська Кардашьян запхала нереальні розміри під тонку маєчку.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян спокусила пікантним видом в "золотому" бікіні.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян розстебнула косуху і показала своє пишне "добро".