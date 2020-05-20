Погода в Україні 20 травня покаже справжнє обличчя весни, країну «розірвуть» сильні зливи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на західній Україні повітря прогріється до 15-22 тепла, хоча вночі похолодає до 8-13 за Цельсієм.

Українцям на півночі країни варто очікувати хмарної погоди. Лише в Чернігівській області пройдуть опади. Незважаючи на це, температура в регіоні буде від 14 до 18 тепла. А от вночі стовпчик термометра показуватиме від 8 до 11 градусів.

Центральні регіони дощі обійдуть стороною, хоча небо затягне хмарами. Тут стовпчик термометра буде в межах 16-23 градусів вище нуля. Вночі похолодає до 9-12 градусів.

А ось на півдні України погода розійдеться по-крупному. Зливи накриють регіон, але на вулиці буде в межах 16-22 тепла. А ось в нічний час доби повітря буде в районі 11-14 тепла.

Схожою ситуація буде в районі сходу України. Невеликий дощ буде супроводжуватися денними 17-20 градусів тепла. А вночі похолодає до 10-14 за Цельсієм.

У Києві та області синоптики прогнозують хмарну погоду і близько 16-19 тепла вдень. А от вночі стовпчик термометра покаже від 9 до 13 градусів за Цельсієм.

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