Погода уготовила украинцам настоящее "ассорти"
Как передает Politeka.net, об этом на своем официальном портале информирует Украинский гидрометцентр.
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По словам синоптиков, сегодня, 19 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозой и потепление до 25 градусов.
19 мая ночью в северной части местами небольшой дождь, днем в Украине, кроме Закарпатья, южных и юго-восточных областей, кратковременный дождь. Также синоптики предупреждают о грозах, которые будут сопровождать дожди.
"Температура ночью 4-9, на побережье морей до +12 градусов; днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях 14-19 градусов, на остальной территории 20-24 градусов", - сказано в сообщении.
Синоптики утверждают, что настоящая весна будет на Буковине, где температура воздуха днем прогреется до отметки в 25 градусов.
Что касается погоды в столице, то днем в Киеве синоптики обещают кратковременный дождь.
"Температура ночью 7-9, днем 16-18. На Киевщине ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 4-9, днем 14-19", - резюмировали эксперты в своем прогнозе на 19 мая.
Ранее мы рассказывали о том, что лето в 2020 году будет крайне нестабильным.
В самом начале лета украинцев, как утверждают авторитетные синоптики, ожидает традиционная жара, однако затем температура резко пойдет на спад. Подобные «качели» продержатся до самого конца сезона.
Аналогично и периоды засухи будут чередоваться с сильными дождями, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквальным ветром.
Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.
Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.
Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.