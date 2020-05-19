Погода уготовила украинцам настоящее "ассорти"

Как передает Politeka.net, об этом на своем официальном портале информирует Украинский гидрометцентр.

По словам синоптиков, сегодня, 19 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозой и потепление до 25 градусов.

19 мая ночью в северной части местами небольшой дождь, днем ​​в Украине, кроме Закарпатья, южных и юго-восточных областей, кратковременный дождь. Также синоптики предупреждают о грозах, которые будут сопровождать дожди.

"Температура ночью 4-9, на побережье морей до +12 градусов; днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях 14-19 градусов, на остальной территории 20-24 градусов", - сказано в сообщении.

Синоптики утверждают, что настоящая весна будет на Буковине, где температура воздуха днем прогреется до отметки в 25 градусов.

Что касается погоды в столице, то днем в Киеве синоптики обещают кратковременный дождь.

"Температура ночью 7-9, днем ​​16-18. На Киевщине ночью местами небольшой дождь, днем ​​кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 4-9, днем ​​14-19", - резюмировали эксперты в своем прогнозе на 19 мая.

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В самом начале лета украинцев, как утверждают авторитетные синоптики, ожидает традиционная жара, однако затем температура резко пойдет на спад. Подобные «качели» продержатся до самого конца сезона.

Аналогично и периоды засухи будут чередоваться с сильными дождями, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквальным ветром.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

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