Погода в Украине 20 мая покажет настоящее лицо весны, страну «разорвут» сильнейшие ливни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западной Украине воздух прогреется до 15-22 тепла, хотя ночью похолодает до 8-13 по Цельсию.

Украинцам на севере страны стоит ожидать облачной погоды. Лишь в Черниговской области пройдут осадки. Несмотря на это, температура в регионе будет от 14 до 18 тепла. А вот ночью столбик термометра будет показывать от 8 до 11 градусов.

Центральные регионы дожди обойдут стороной, хотя небо и затянет тучами. Здесь столбик термометра будет в пределах 16-23 градусов выше нуля. Ночью же похолодает до 9-12 градусов.

А вот на юге Украины погода разойдется по-крупному. Ливни накроют регион, но на улице будет в пределах 16-22 тепла. А вот в ночное время суток воздух будет в районе 11-14 тепла.

Похожей ситуация будет в районе востока Украины. Небольшой дождь будет сопровождаться дневными 17-20 градусами тепла. А ночью похолодает до 10-14 по Цельсию.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачную погоду и около 16-19 тепла днем. А вот ночью столбик термометра покажет от 9 до 13 градусов по Цельсию.

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