Российская актриса Кристина Асмус предстала в довольно смелом образе

Слухи о том, что звезда беременная, появились не так давно, сообщает Politeka.net. Артистка сама их спровоцировала, разместив фото с огромным животом.

В этот раз актриса устроила танцы. Кристина предстала в боди телесного цвета с черными вставками, сверху надев белую шубу. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Кадры получились довольно безумными. Асмус отжигала, показывая большой живот и гладя его.

"Ааааа!!!! 😅 3 серия смелого и жёсткого сериала «Беезумие» уже доступна!! 💣Хохот и треш...", - подписала кадры российская знаменитость.

Стоит отметить, что артистка неоднократно писала - она не беременная, а лишь примерила эту роль для сериала.

Всего за четыре минуты пост собрал более 11 тысяч просмотров и много комментариев.

"Атас! Сейчас кукушки накинутся! Самсончику привет!!! 😎", "Мерзкая, пошлая...", "А куда делась скромная Асмус?.... Просто любопытно с чего вдруг такой эпатаж)", "Кристина, что то ты гонишь....., раньше было любо смотреть, сейчас как то вниз спустилась...", "Муж и жена одна сатана!", "Вы беременна", "Шёл 2й месяц карантина", "Шикарная😜💣", "Одурела баба", "💜💜💜Что это было? 😃👍", "Вот в таком настрое нужно всю беременность мамам быть 😂👏", "Ты лучшая", "Попу не видно😀", "Кристина крутая 😍🤘🏻", - написали пользователи сети.

Напомним, Кристина Асмус записала видео из ванной. Актриса предстала в мокрой футболке, будто рожающей ребенка.

А вскоре звезда "родила" розовую мягкую игрушку.

В посте Асмус рассказала, что она не беременная и попросила пользователей сети не обсуждать эту тему.

Напомним, что заплаканная Асмус напугала видом после гулянки: «На себя не похожа».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Асмус развалилась на кровати и разболтала интимный секрет: «Я кайфанула».

Также Politeka писала, что Кристина Асмус показала, чем ублажает Харламова на Пасху, и поразила видом: ух, какая хозяюшка.