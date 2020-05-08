К ней присоединились и другие актрисы

Скандальная российская актриса и жена комика Гарика Харламова Кристина Асмус поделилась с поклонниками своими планами на 9 мая

На своей странице в Инстаграм звезда рассказала, что на День победы примет участие в проекте бывшего мужа Ксении Собчак, актера и режиссера Максима Виторгана, передает Politeka.net.

«Впервые я прочла эту книгу, когда готовилась к фильму «А зори здесь тихие...». Читала долго. По несколько минут не могла перевернуть страницу. Рыдала над каждой. Завтра! 9 мая в течение дня мы будем читать отрывки из документально-очерковой книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», - сообщила Асмус о своих планах поклонникам.

Кристина рассказала, что на протяжении дня популярные российские актрисы в своем Инстаграм будут по полчаса читать отрывки из книги. Кроме нее в проекте примут участие Чуплан Хаматова, Елизавета Боярская, Марина Александрова, Ингеборга Дапкунайте и Дарья Мороз.

«Это чудесная книга. Я ее обожаю! Так плакала над ней!», «Прекрасная идея, придем», «Иногда надо перевернуть мир и её классику - вы смогли», «Есть еще детские воспоминания книга, ее не смогла осилить, слишком больно читать», «Спасибо вам!!! Фильм потрясающий и все вы!», «Молодец Максим, отличная идея», «Как здорово. В предвкушении!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что располневшая Асмус огорошила видом, выпятив грудь и второй подбородок: Харламова даже жалко.

Как сообщала Politeka, "беременная" Асмус устроила дикие танцы с огромным животом: "Одурела баба".

Также Politeka писала, что Асмус впечатлила соблазнительными изгибами, вытянувшись на диване: "Харламову можно позавидовать".