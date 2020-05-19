Королівська сім'я проігнорувала Меган Маркл і принца Гаррі

Про це пише таблоїд Daily Mirror.

Нещодавно практично вся королівська сім'я організували відеоконференцію в додатку Zoom, щоб привітати працівників охорони здоров'я в Міжнародний день медсестер.

Це знакова в період пандемії смертельного китайського вірусу подія об'єднала самих головних персон британської монархії — всіх, крім принца Гаррі і Меган Маркл.

В соцмережах користувачі припустили, що це був демонстративний жест з боку Єлизавети II.

Журналіст Рассел Майерс, який спеціалізується на "королівських" новинах, заявив, що після такого вчинку Меган Маркл і принц Гаррі були «глибоко засмучені».

«Вони знайшли свою свободу, але все одно їм сумно через те, що вони не змогли прийняти участь у цій справі. Вся королівська родина зібралась заради спільної мети. І ця ініціатива виходить від королеви, яка закликає усіх рухатися єдиним фронтом», - припустив британський журналіст.

Раніше ми повідомляли про те, що старші члени королівської сім'ї відхилили книгу "У пошуках свободи" про життя Меган Маркл і принца Гаррі.

Відомо, що у книзі Гаррі і Меган розповіли про своє знайомство, про те, як розвивалися їхні стосунки, але більша частина тексту пояснює причини, за якими подружня пара відмовилася від королівських повноважень.

Такі зайві одкровення могли стати причиною того, що в Королівській родині відхилили її як "мильну оперу". Або ж, навпаки, книгу вважають недостатньо щирою.

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